U2: The Edge escreve carta aos fãs a anunciar novo álbum

O novo álbum dos U2, “Songs of Surrender”, deverá ser anunciado em breve, tendo em conta que alguns fãs de diversas cidades europeias têm recebido fotocópias de cartas escritas à mão e assinadas pelo guitarrista, The Edge. As missivas são entregues em envelopes numerados, contendo a hashtag #U2SOS40. Aparentemente, apenas 40 cartas terão sido enviadas.

Nas mesmas, escreve o músico: “Quando uma canção se torna conhecida, associamo-la sempre a uma voz em particular. Não consigo pensar na ‘Tangled Up in Blue’ sem me lembrar do timbre do Bob Dylan, ou da ‘All The Time in the World’ sem a voz única do Louis Armstrong. O que acontece, então, quando uma voz se desenvolve e ganha uma certa experiência e maturidade, que lhe dá uma ressonância extra?”



“Os U2 andam nisto há tempo suficiente para saber o que isso é. Aplica-se a todos nós, mas particularmente ao Bono”, diz The Edge, referindo-se ao vocalista da sua banda. “A verdade é que a maior parte do nosso trabalho foi escrito e gravado quando éramos miúdos. Agora, essas canções têm um significado muito diferente para nós. Algumas cresceram connosco, com outras já não nos identificámos. Mas não nos esquecemos do que nos levou a escrever estas canções. A sua essência ainda está em nós, mas como havemos de nos voltar a ligar a ela, quando crescemos tanto?”

“A música permite-nos viajar, pelo que começámos a imaginar como seria trazer essas canções para o presente e dar-lhes o benefício da dúvida, ou um tratamento à século XXI. O que começou como uma experiência rapidamente se tornou uma obsessão pessoal, à medida que muitas canções antigas dos U2 se prestaram a novas interpretações. A urgência pós-punk deu lugar ao intimismo. Novos acordes. Novos tempos e novas letras. Pelos vistos, as grandes canções são indestrutíveis. Quando mostrámos a nossa reverência pela versão original, as canções começaram a abrir-se a uma nova voz, condizente com este tempo, com as pessoas que somos agora e sobretudo com o cantor que o Bono se tornou. Espero que gostem da nossa nova direção”, rematou o guitarrista.

Segundo os sites de fãs, o disco “Songs of Surrender”, coleção de 40 canções dos U2 reinterpretadas pelos próprios, deverá ser anunciado esta semana e sair no próxmo mês de março. O projeto é mencionado no prólogo de “Surrender: 40 Canções, Uma História”, o livro de memórias de Bono, editado no ano passado.