Posto Emissor #113: BLITZ convida Paulo Bragança. Da importância dos medos à arte da sobrevivência

O cantor Paulo Bragança, que acaba de lançar um disco de homenagem a Adriano Correia de Oliveira, é o convidado desta semana do podcast Posto Emissor.

À conversa com Lia Pereira, o artista falou sobre a admiração pelo autor de 'Trova do Tempo que Passa' e dos concertos que dará em redor desta sua homenagem, no FMM de Sines, na próxima semana, e na Festa do Avante, em setembro.

O percurso de Paulo Bragança, que nasceu em Angola há 50 anos, cresceu em Portugal e viveu em vários países, foram também abordados, contando o músico em pormenor a aventura de ter morado num castelo na Irlanda, há cerca de dez anos. A posição crítica em relação ao panorama musical do momento e a recusa em ser definido por rótulos são outros dos temas de conversa.

Neste Posto Emissor, falamos ainda sobre a temporada dos festivais de verão, fazendo o balanço do Super Bock Super Bock e antecipando o FMM de Sines, bem como da primeira edição do Concert For Earth, nos Açores, e do disco novo dos Interpol, “The Other Side of Make-Believe”.