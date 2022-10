Festa do Avante com Carminho, Dino D’Santiago e Júlio Resende. Veja aqui o cartaz

Carminho, Dino D'Santiago, Júlio Resende, Paulo Bragança, Mão Verde II e Pongo são alguns dos nomes presentes no cartaz da edição deste ano da Festa do Avante, que regressa à Quinta da Atalaia, no Seixal, entre os dias 2 e 4 de setembro.

Até ao dia 1 de setembro, as entradas gerais para o evento promovido anualmente pelo Partido Comunista Português estão à venda por €27, passando a custar €40 nos dias do evento. Consulte abaixo a lista de artistas que vão atuar.

Bebemos palavras a mais?

Bia Ferreira

Canto D’Aqui e Orquestra Filarmónica de Braga

Carlos Leitão

Carmen Souza

Carminho

Dino D’Santiago

Domenico Lancellotti

Emílio Moret com Vitorino Salomé

Fogo Fogo com Dany Silva

Jonas

Júlio Resende

Lefty

Les Frères Smith

Marta Ren

Mão Verde II

Paula Oliveira com Ricardo Ribeiro

Paulo Bragança

Pongo

Rave Avante!

Rawhide com André Dal

Retimbrar com Uxía

Scúru Fitchádu

“Música na palavra de Saramago”

Another Level Squad (vencedores do concurso Novos Valores)

Maria Silva (vencedora do concurso Novos Valores)

Terminal Band (vencedores do concurso Novos Valores)