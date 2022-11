Teresa Violante: “As mulheres não podem ser discriminadas por serem mães, pela sua vida privada. É um direito constitucional”

Diz tentar não se envolver emocionalmente nos temas que comenta, mas Teresa Violante admite ter sido difícil fazê-lo quando foi chamada a comentar a reversão da decisão do Supremo norte-americano Roe v. Wade, a qual reconhecia o direito constitucional ao aborto. “Temos de estar atentas a estas questões e a possíveis regressões” nos direitos das mulheres, afirma.

A tarefa do Estado de promover a igualdade entre homens e mulheres, o alargamento das licenças de paternidade, a aposta na educação dos mais jovens para a igualdade de género e o movimento sufragista português, mais pacífico do que outros no resto do mundo, foram temas abordados nesta conversa. “Há questões que estão infelizmente a ficar esquecidas, como a rede de cuidados materno-infantis que estava inscrita na versão originária do texto constitucional. Se calhar vale a pena voltar ao que ficou consagrado em 1976, sobretudo num momento em que há maternidades a fechar, sublinha Teresa Violante. “As mulheres e os homens que cuidam dos filhos têm de ter serviços disponíveis, tais como creches com horários decentes.” Como solução, sugere adoptar a igualdade entre homens e mulheres inscrita em 1997 na Constituição Portuguesa como tarefa fundamental do Estado.

Falámos ainda sobre Ruth Bader Ginsburg, ou “The Notorious RBG” como ficou conhecida a juíza do Supremo Tribunal dos Estados Unidos e sobre o 15.º lugar que Portugal ocupa no Índice de Igualdade de Género, abaixo da média europeia. Uma entrevista à actriz Geena Davis no clássico programa da BBC, “Woman's Hour”, e a primeira temporada da série “The House of the Dragon”, que incluí personagens femininas fortes e uma espécie de “medley” de partos, foram estas as recomendações deste episódio.

tiago pereira santos

Todas as semanas, trazemos uma nova convidada para uma conversa exclusiva sobre a sua vida e o percurso profissional - mulheres que são casos individuais e também inspiradores de determinação, curiosidade, inteligência e vontade de arriscar. Vamos também dar a conhecer histórias de mulheres que marcaram a sociedade e foram pioneiras nas suas áreas. Vamos falar das preocupações e reivindicações das mulheres hoje, e das notícias em que as mulheres são protagonistas. E a cada semana vamos trazer novas recomendações de autoras femininas ou em que as mulheres são protagonistas - desde livros, artigos, filmes e exposições a músicas e documentários.

As Mulheres Não Existem é um podcast sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros. Pode ouvir e seguir os episódios em todas as plataformas de podcast e no site do Expresso. As Mulheres Não Existem tem o patrocínio do Banco Credibom e piscapisca.pt