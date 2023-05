Frederico Pinheiro, Eugénia Ferreira e Galamba: as “criaturas originárias do modelo Pedro Nuno Santos”

“Porque é que apostam na falsa verdade?”, questiona José Miguel Júdice no seguimento dos casos que a Comissão de Inquérito à TAP tem revelado, para o comentador próximos de uma "novela de espionagem". Esta semana, em As Causas ouvimos falar de instintos de sobrevivência, principalmente daqueles que motivam políticos como Galamba, João Costa e António Costa. Em análise está também o discurso de Cavaco Silva. O comentador considera que "endeusa" Montenegro, mas a mensagem que passa é contrária: "um sinal de que o PSD está sem forças". Este programa foi emitido na SIC Notícias a 23 de maio. Ouça o formato podcast de As Causa de José Miguel Júdice.