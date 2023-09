Ana Gomes: “A seguir ao 25 de Abril, os programas de habitação cooperativa foram altamente eficazes em resolver o problema da habitação”

A crise da habitação continua a ser um dos calcanhares de aquiles do governo Socialista e não tem fim à vista. Ana Gomes relembra a crise de habitação a seguir ao 25 de Abril, reforçada pela afluência de muitos retornados, resolvida com programas de habitação cooperativa. Bairros inteligentes, ecológicos, com efeciência energética e utilização de água são algumas das propostas que poderiam ajudar, bem como o reforço do pacote de ajuda às rendas das famílias mais carenciadas. Este e outros temas em análise no comentário exibido na SIC Notícias a 3 de setembro.