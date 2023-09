Marques Mendes: “Se o PS perder as eleições europeias pode haver uma dissolução da AR? Não parece provável nem desejável”

O ano político que agora começa apresenta bastantes desafios ao executivo de António Costa: O aumento do custo de vida, nomeadamente os juros no crédito a habitação, mas também outros assuntos pendentes como a questão dos professores e a reforma do SNS que, estranhamente, foi apresentada pela direcção executiva do SNS e não pelo Governo. “Uma boa reforma no papel, mas porque é que o Governo não deu a cara?”, pergunta o comentador. Sobre as eleições na Madeira, Marques Mendes avisa que Se o PSD não tiver maioria na coligação PSD-CDS passa a ter o pesadelo do Chega. Já nas eleições europeias, uma derrota do PS traria mais problemas a Luís Montenegro que a António Costa. O comentário de Marques Mendes foi exibido no Jornal da Noite a 3 de setembro.