Pode ficar ainda pior do que está: quais são os sinais da economia que preocupam Marcelo?

A economia alemã não dá sinais de conseguir recuperar da estagnação de que sofre há mais de um ano e, com isso, ajuda a travar a recuperação europeia. Portugal já começou a sentir. Pior, a inflação continua muito alta e pressiona o BCE para continuar a subir as taxas de juro. O Presidente da República mostra-se preocupado e a intervenção no conselho de Estado deve reflectir essa preocupação. Neste episódio, conversamos com o director do Expresso, João Vieira Pereira, sobre os sinais de que a recuperação da economia europeia pode tardar a acontecer.