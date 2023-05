Ana Gomes sobre a crise política: “O primeiro-ministro escolheu amarrar-se a João Galamba”

Depois de sete anos em parceria, nos últimos tempos a relação entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa tem sido atribulada. Depois do primeiro-inistro decidir “amarrar-se”, nas palavras de Ana Gomes, a João Galamba, deu-se uma verdadeira cisão entre as mais importantes figuras do país. Prevê que o Presidente vá “estar de faca afiada”, mas lamenta que no meio de tanta polémica não se fale de reformas estruturais. Principalmente, numa fase em que o país apresenta valores de crescimento económico que “nada mudou para as pessoas”. A comentadora lembra ainda o descalabro da justiça e alguns dos sucessos da TAP. Ouça a opinião em podcast. Este programa foi emitido na SIC Notícias a 7 de maio.