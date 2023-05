Episódio extra: Coroação de Carlos III, o Reino Unido entrou finalmente no século XXI?

O sucessor de Isabel II foi coroado na Abadia de Westminster, numa cerimónia que levou um milhão de pessoas às ruas de Londres e a que outros 20 milhões assistiram pela televisão. Conversa com Francisca Ferreira Marques, correspondente do Expresso em Londres, que esteve na multidão sob a chuva, neste episódio extra do podcast O Mundo a Seus Pés conduzido por Pedro Cordeiro

Há 25 minutos