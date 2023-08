O pessimismo português é uma fatalidade? Eça de Queiroz sobre o olhar atento de Clara Ferreira Alves

Neste episódio, Henrique Monteiro e Lourenço Pereira Coutinho convidaram a jornalista e escritora Clara Ferreira Alves para conversar e fazer uma retrospectiva sobre o pessimismo português. O que diziam no passado grandes personagens, como Eça de Queiroz, sobre o estado do país? Será que sempre foi assim? Quais as razões do nosso fatalismo? Serão justificadas? E terão solução? Ouça o podcast sobre história do Expresso