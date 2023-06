Peste Negra, a pior pandemia da história humana: qual o seu impacto politico, económico e social no mundo medieval? 

Neste episódio, Henrique Monteiro e Lourenço Pereira Coutinho conversam sobre a peste negra do século XIV. Num tempo marcado por conflitos intermináveis, como a Guerra dos Cem Anos, e por maus anos agrícolas, a peste negra foi uma calamidade com efeitos devastadores. Estes tiveram eco por décadas e foram em parte responsáveis pelo ocaso do mundo medieval. Qual foi a sua origem? E qual o seu impacto politico, económico e social?