Carlão: “Na escola, o miúdo sem comida não tem o mesmo rendimento do miúdo de barriga cheia. A meritocracia é uma das maiores mentiras”

Nesta conversa com Bernardo Ferrão, Carlos Nobre, o Pacman que virou Carlão, fala do bairro onde cresceu, em Cacilhas, de onde “saíram todo o tipo de pessoas”, desde membros do Governo a “bandidos e traficantes que acabaram presos”. “Vendia-se droga às claras”, afirma o músico, que acredita numa sociedade sem classes. “Na escola, o miúdo sem comida não tem o mesmo rendimento do miúdo de barriga cheia. Isto muda as regras todas. A meritocracia é uma das maiores mentiras dos últimos anos”. Oiça aqui o terceiro episódio de Geração 70