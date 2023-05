A tendência para cair e o bloqueio de Florentino no 2.º golo do Benfica contra o Sporting

No episódio desta semana do ‘A Culpa é do Árbitro’, analisámos a interferência de Florentino Luís no lance “fantástico para tentar fazer escola” do segundo golo dos encarnados no dérbi, que é de avaliação difícil e subjetiva, entre o fora de jogo e o bloqueio, única ‘mancha’ na arbitragem quase perfeita até aos 94 minutos. E ainda houve tempo para falarmos de racismo e faltas que só o VAR vê.