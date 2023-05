Vai-se embora La Niña, regressa El Niño e isso significa mais calor

Nos últimos 50 anos, os eventos climáticos extremos mataram dois milhões de pessoas. Só no ano passado, as perdas económicas valeram a riqueza total criada no nosso país durante um ano e meio (313 mil milhões de euros). A Organização Meteorológica Mundial, que revelou estes dados, também avisa que o El Niño deve estar formado até ao final do verão, podendo significar novos recordes de altas temperaturas este ano e, sobretudo, no próximo.

Neste episódio, conversamos com Filipe Duarte Santos, licenciado em Geofísica pela Universidade de Lisboa, doutorado em Física Nuclear pela Universidade de Londres e autor de vários livros sobre as alterações climáticas.