O arraso de Cavaco, a verdade de Galamba e o jogo de Costa, com memórias à mistura

O que não sai da cabeça de João Galamba não é o mesmo que não nos sai na cabeça nesta Comissão Política que começa por comentar o arraso que Cavaco Silva deu ao Governo. O ex-Presidente voltou a iniciativas partidárias para sugerir a demissão ao primeiro-ministro no fim de uma semana dominada pela audição de Frederico Pinheiro , Eugénia Correia e João Galamba na comissão parlamentar de inquérito (CPI).

Moderada pela editora de política, Eunice Lourenço, a edição desta semana tem a opinião de Vitor Matos, comissário residente, mas também especialista em questões de soberania, como serviços de informações e cabos submarinos. E esta semana temos connosco uma dupla que acompanha dois palácios: Angela Silva, jornalista do Expresso que acompanha a Presidência da República e que tem muito boa memória e se lembra de quando Soares fazia o que agora faz Cavaco, e a Rita Dinis, que acompanha o Governo, com residência oficial no Palacete de São Bento.