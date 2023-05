O VAR, uma pistola nas mãos e um tempo de compensação erradamente interrompido no FC Porto - Boavista

Esta semana no podcast A Culpa é do Árbitro, Duarte Gomes atira-se a quem acredita que há gente mal intencionada na arbitragem, passa pelo Gil Vicente - Benfica, pelo Sporting - Famalicão e no Tempo de Compensação fala… do tempo de compensação do dérbi da cidade do Porto. Emissão conduzida por Lídia Paralta Gomes

Há uma hora