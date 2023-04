Os penáltis no Benfica-Estoril e o pisão ao qual Schmidt, o anti-VAR, pode agradecer ao protocolo do VAR

Fora “os animais que não sabem estar no futebol” que obrigaram Tiago Araújo a fechar ou bloquear as suas redes sociais, neste episódio do ‘A Culpa é do Árbitro’ falamos também do ónus que, a propósito da expulsão ocorrida no Paços de Ferreira-FC Porto, se coloca nas decisões de arbitragem e não na impetuosidade dos jogadores. Emissão conduzida pelo jornalista Diogo Pombo.