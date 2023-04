Em Portugal discute-se um parecer que não existe: 'Mostra o parecer!', 'Não mostro!', 'Tens de mostrar!', 'Está bem, aqui está: nhecos!'

Esta semana esteve no centro das atenções do país um parecer jurídico pedido pelo Governo com a fundamentação do despedimento da CEO da TAP. A oposição disse: nós queremos ver esse parecer. E o Governo respondeu: nós não podemos mostrar o parecer. Foi a semana inteira a discutir esse documento, que, afinal, não existia mesmo. Entretanto António Costa foi ao supermercado fiscalizar os preços dos bens essenciais para ver se o IVA zero estava a produzir efeitos e Marcelo Rebelo de Sousa passou mais uma semana normal na sua vida: leu jornais, deu mergulhos e ameaçou enfiar o país numa crise política durante uns meses. Não acredita? Oiça o Isto é Gozar com Quem Trabalha de 23 de abril.