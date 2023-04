Expresso da Manhã. Lula e a economia: “matar a fome” com protagonismo político

Com Lula da Silva, o Brasil regressa aos grandes palcos da geopolítica. Polémico e capaz de jogar com as suas ambiguidades, o presidente brasileiro completa o primeiro ciclo de uma reabertura do país ao mundo, depois do fechamento de Bolsonaro. Estados Unidos, Argentina, China (a olhar também para os BRIC) e Europa valem bem mais de metade das trocas comerciais do Brasil. Em menos de quatro meses de presidência, Lula já fez o périplo que mais interessa à diplomacia e à economia brasileiras.