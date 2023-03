Podcast “Entre Deus e o Diabo”: Igreja considera “grave” a invocação de Deus por Ventura

Têm sido raras as vozes na Igreja Católica portuguesa a pronunciarem-se sobre o discurso de André Ventura quanto à imigração ou sobre a utilização do nome de Deus para fins políticos. Mas Pedro Vaz Patto, uma voz autorizada — presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz (CNJP), um organismo laical da Conferência Episcopal Portuguesa que tem como finalidade promover e defender a justiça e a paz à luz da Doutrina Social da Igreja —, criticou o líder do Chega nestes dois aspetos, em declarações ao Expresso para o podcast “Entre Deus e o Diabo”.

Juiz desembargador no Tribunal da Relação do Porto, Pedro Vaz Patto considera “grave” a utilização do “nome de Deus” para fins políticos, adotando uma posição semelhante à de responsáveis do Vaticano e da Igreja italiana sobre o uso de símbolos religiosos por parte de Matteo Salvini, o líder da Liga Norte e um dos homólogos europeus de André Ventura. “Temos de ver o contexto”, diz Vaz Patto na entrevista que pode ouvir no segundo episódio do podcast sobre a história de vida do líder do Chega, que se foca na conversão religiosa de Ventura e na invocação de Deus no discurso político (QR code para acesso ao episódio no fim deste texto). “Não vou dizer que um político não pode invocar o nome de Deus. O que dizem os Mandamentos é que não se deve invocar o nome de Deus em vão. Não faço juízos de intenção, não sei se é sincero ou se não é sincero ao fazer essas declarações, mas acho que pode ser de facto grave.”