Entre Deus e o Diabo, o podcast sobre André antes de ser Ventura, um jovem tímido e religioso que criou uma personagem e um partido radicais

“Entre Deus e o Diabo” é um retrato falado, da autoria do jornalista Vítor Matos com sonoplastia de João Luís Amorim, e narra a história de como um jovem tímido e religioso – que não demonstrava traços de extremismo ou de xenofobia até isso ser uma oportunidade – foi construindo uma personagem: André Ventura, o presidente de um partido populista, que num par de anos usou como trampolim o preconceito contra os ciganos para acabar com a exceção portuguesa da extrema-direita no panorama europeu. O podcast, desenvolvido ao longo do último ano, tem como base a entrevista de vida que Ventura deu ao Expresso em março de 2021 que deu origem a uma capa da Revista E, e cerca de 20 entrevistas a amigos, conhecidos e críticos do líder do Chega.

Tiago Pereira Santos

Entre Deus e o Diabo, Como André se fez Ventura, é um podcast narrativo de sete episódios com publicação semanal. A partir de 12 de março e a cada domingo será publicado um novo capítulo em todas as plataformas de podcast e em Expresso.pt