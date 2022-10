Corrupção e golpismo na justiça brasileira

Um dos aspetos mais preocupantes do ascenso da extrema-direita no Brasil tem sido a instrumentalização da justiça como um agente político porradista de primeira linha. A bem dizer, isso não é exclusivo do sistema brasileiro, em Espanha são acusados de traição à Pátria e podem ser condenados a 25 anos de prisão governantes eleitos que cumpriram um mandato parlamentar organizando um referendo democrático. A fronteira do inadmissível tem-se esbatido à medida que a política é colonizada pelos ódios, a ideia de uma justiça baseada na legalidade é uma das vítimas desse tormento. Mas é no Brasil que esta mistura tóxica tem ido mais longe, numa vertigem de acontecimentos que levou num ápice o principal operacional do golpe judiciário, Sérgio Moro, ao cargo de ministro de plenos poderes.

