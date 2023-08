Encontrem um liberal latino-americano que não seja de extrema-direita

Anarcocapitalista, diz-se ele. Javier Milei é o surpreendente — e distanciado — vencedor das eleições primárias argentinas e pode vir a ser o seu próximo Presidente. No estilo, é uma imitação superlativa de Trump e Bolsonaro, que diz admirar: exibicionista, histriónico, reclama ter poderes salvíficos (Bolsonaro não era aclamado como “Messias”?), fez carreira na televisão, e isso é o caminho para o sucesso nestes tempos. No conteúdo, é portador de um liberalismo arrasador, anuncia que acabará com os Ministérios da Saúde, da Educação e do Desenvolvimento Social, fechará o Banco Central, abolirá a moeda nacional e adotará o dólar e promoverá a venda livre de armas. O que pergunto é como é que o liberalismo se tornou a extrema-direita da América Latina?

