Alguém explique às associações patronais o que é a democracia representativa

Um grupo de cidadãos em que me incluí, mas onde a maior presença foi de sindicalistas (da UGT e da CGTP), juristas e investigadores da área do trabalho (incluindo-se neste grupo várias pessoas que também são deputadas do PS, BE e Livre), subscreveu, há umas semanas, um documento importante para memória futura e que tem um contexto. Como se sabe, foi aprovada no Parlamento a Agenda do trabalho Digno. Fica muito aquém do que é necessário, mas, como escreveu Leal Amado, especialista em direito do trabalho, “despiora” a lei que sobreviveu à passagem da troika por Portugal.