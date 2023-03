Rui Nabeiro: um capitalista com rosto

A sua obra teve uma pátria, uma comunidade, uma família e um rosto. Não se dedicou a distribuir bens importados e a esmagar produtores. Não comprou uma empresa pública já feita e poderosa. Não quis dinheiro do Estado para providenciar serviços públicos. Tivéssemos mais com as preocupações sociais e capacidade exportadora de Nabeiro e teríamos menos herdeiros do rentismo atávico que nos atrasa