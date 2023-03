A saudezinha portuguesa – parte II

Muito se tem falado sobre a Saúde (ou mais propriamente o SNS) em Portugal, ou mais propriamente sobre o seu PDEC (Processo de Degradação em Curso). Há quem culpe a pandemia, o Governo, os Hospitais Privados e as PPP na saúde, os Médicos, e até os próprios utentes do SNS. Eu acho que para além destas ‘entidades com rosto’, se tende a escrutinar pouco os sistemas, a arquitetura de funcionamento dos sistemas, e os impactos que estes têm em fenómenos como desperdício e fraude.