A imprudência de não olhar para a História

Esta semana, fruto de um trabalho de investigação exaustivo do Expresso, tomámos conhecimento da lamentável e preocupante realidade dos duplamente penalizados Inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) a exercer funções no único Centro de Instalação Temporário (CIT) para migrantes, a Unidade Habitacional de Santo António (UHSA), no Porto. De acordo com o apurado pelo Expresso, “inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras alocados à Unidade Habitacional de Santo António apresentaram requerimentos em massa para serem afastados do centro, alegando não terem os meios para responder a situações frequentes de violência e ameaças, que têm potenciado a degradação da sua saúde mental e atentado contra a sua integridade física nos últimos meses”.

