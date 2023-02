“É preciso morrer mais alguém?”: ameaças, episódios de violência e burnout levam inspetores do SEF a pedir para sair de centro de instalação

Inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) denunciam episódios de “violência e gritos” a que têm estado sujeitos na Unidade Habitacional de Santo António (UHSA), no Porto, o único centro de instalação temporária de imigrantes em território nacional, que tem estado sobrelotado. No dia 16 de fevereiro, todos os dez inspetores ainda em exercício na unidade - onde a PSP deverá assumir funções, após a transição - enviaram à Direção Nacional do SEF um requerimento para que possam afastar-se daquele posto de trabalho.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler