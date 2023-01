O PS mudou de opinião sobre a política de drogas?

Rui Moreira propôs esta semana, na Câmara do Porto, uma recomendação ao governo para tomar “todas as iniciativas, com carácter de urgência, nomeadamente de natureza legislativa, que permitam o agravamento da criminalização do tráfico de estupefacientes e a criminalização do seu consumo na via pública”. Os vereadores do PS decidiram votar a favor da proposta. Tiago Barbosa Ribeiro e Rosário Gamboa, que são também deputados do PS no Parlamento, decidiram recomendar ao Governo que mude a lei portuguesa, embora eles próprios pudessem tomar a iniciativa, por serem legisladores.

A diligência de Moreira seria a resposta da Câmara ao fenómeno instalado nos bairros de Pinheiro Torres e da Pasteleira, na sequência da demolição irresponsável do Aleixo. Ora, se há coisa que aquela demolição provou é que não é por expulsar pessoas de um território e ameaçar com prisão os “drogados” (os de rua, claro, porque os das festas chiques terão sempre escape) que se resolvem problemas sociais.

A proposta de Moreira está errada em tudo. Os pressupostos contrariam o conhecimento acumulado. É omissa, porque esconde que a origem do problema está em grande medida em opções municipais, nomeadamente relacionadas com o Aleixo. É superficial e enganadora, porque ficciona que o problema da Pasteleira e de Pinheiro Torres se resolveria magicamente com o regresso à lei do século passado. É comprovadamente ineficaz, porque quando Portugal criminalizava o consumo este era mais problemático e eram maiores os problemas de segurança e de saúde públicas. É uma tática para Moreira se desresponsabilizar perante a sua própria incapacidade, fingindo que o problema é a lei e não as políticas públicas que faltam, desde logo municipais. E é uma proposta equívoca: o tráfico nunca deixou de ser crime em Portugal (aliás, com pena que pode ir até aos 15 anos) e consta das prioridades de prevenção e investigação criminal (artigos 4.º e 5.º da Lei n.º 55/2020); e o consumo na rua é hoje proibido e punível por lei, seja ocasional ou dependente.

Para que serve, então, o disparo de Moreira? Do ponto de vista prático, para nada. É um puro statement político a favor do regresso ao modelo da criminalização. Só que esse modelo já foi experimentado.

Durante décadas, Portugal tratou o problema da droga como uma questão de polícia e de prisão. Os resultados foram um fiasco. A política de criminalização do consumo não era instrumento de combate ao tráfico nem de garantia da segurança pública. Onde se expulsava e se prendia de um lado, lotando as prisões com toxicodependentes, fazia-se o problema surgir noutro, deslocando o consumo para outros espaços da cidade ou para as prisões. Além disso, canalizar as forças policiais para a repressão dos utilizadores desviava a ação policial do combate aos traficantes e impedia uma abordagem às vítimas do consumo centrada na saúde, na redução de riscos, na minimização de danos e no encaminhamento para mecanismos de substituição e tratamento.

A mudança de paradigma aconteceu em 2000. Do ponto de vista legal, a grande transformação operada foi precisamente a descriminalização do consumo. Este passou a ser tratado como um problema de saúde pública, deixando à polícia o fenómeno do tráfico. O modelo português foi um exemplo mundial, ainda hoje elogiado e tomado como referência.

Os resultados foram impressionantes. Desde então, a população afetada pelo fenómeno decresceu para menos de um terço, diminuiu-se na mesma proporção os consumos problemáticos, caiu a pique a infeção por HIV, hepatite ou tuberculose relacionada com drogas injetáveis, as mortes por overdose são sete vezes menos do que eram. A criminalidade e o sentimento de insegurança foram também drasticamente reduzidos. Os problemas ficaram todos resolvidos? Não. Mas uma coisa é certa: os que defendiam o modelo da criminalização do consumo foram derrotados pelos factos.

Proteger os espaços escolares, retirar o consumo da rua e reduzir os riscos que lhe estão associados não se faz exibindo a autoridade do estado penal junto dos consumidores ou com atoardas inconsistentes com o pressuposto de que os toxicodependentes “deviam ser todos presos”. É tarefa paralela ao combate ao tráfico e consegue-se com presença nos territórios e reforçando a capacidade de resposta da saúde pública, designadamente através das salas de consumo assistido ou vigiado e da presença de mediadores que conduzam as pessoas para esses espaços.

A sala de consumo que existe no Porto só tem três meses, mas já acompanhou mais de 600 utentes. Ela devia ser valorizada, ampliada e multiplicada, ter uma intervenção multidisciplinar reforçada, em vez de ser atropelada com a ideia da criminalização dos consumos que introduziria, entre a equipa de intervenção e os consumidores, o fantasma do encaminhamento pela polícia.

Que Moreira queira fazer essa campanha política percebe-se. Que o PS, partido que, com o Bloco, esteve profundamente comprometido com a mudança de paradigma que ocorreu em Portugal, o tenha acompanhado, votando favoravelmente a proposta de Moreira, é chocante. E, na minha opinião, uma afronta a toda a tradição de um partido que, com outros, foi agente dessa transformação, de Guterres a Sampaio.