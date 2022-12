A grande porta giratória

A vice-presidente do Parlamento Europeu foi suspensa de funções e expulsa do PASOK depois da sua prisão, por acusação de subornos do Catar. Eva Kaili (outro detido foi Antonio Panzeri, um grande “amigo” de Marrocos) não disfarçou e defendeu que o Catar estava na “vanguarda dos direitos laborais”. No desprezo pelos abusos, não esteve só. PS, PSD e CDS recusaram as emendas que condenavam a violação de direitos dos trabalhadores migrantes no Catar enquanto aprovavam a liberalização dos vistos. Só por distração se elogia a rápida reação das institui­ções europeias quando a suspeita foi presa preventivamente, num caso em que só faltou exibir o cheque enquanto despachava a encomenda. A ida de Durão Barroso para o Goldman Sachs, depois da catastrófica gestão da crise bancária — quando a Alemanha contratava tarefeiros em vez de recorrer a pes­soal da casa —, não foi há muito tempo. O choque com o comércio político foi tão grande que acabou a dirigir a Aliança Global para as Vacinas.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler