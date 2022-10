Como Presidente, envergonhou os portugueses. Como cidadão, envergonhou os católicos

Sobre os crimes sexuais na Igreja Católica já escrevi há poucos meses e um assunto centenário dificilmente precisa de atualização. Mais interessante do que escrevi será seguramente a conversa com António Marujo, um jornalista veterano em temas religiosos que nos explica quão profunda terá de ser a reforma da Igreja para superar as razões sistémicas destes casos. Porque a questão não são apenas ou especialmente os abusos. É a forma como a autoridade clerical protegeu a impunidade dos abusadores, por se ter habituado a ser um Estado para lá do Estado, com o poder de condenar ou absolver a casta clerical, para lá da justiça.

