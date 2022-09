A coroação mediática do vazio

Quero dizer, antes de tudo, que tenho pela cidadã Elizabeth Alexandra Mary todo o respeito. Lamento o seu falecimento e saúdo a sua longa vida. Mas quem tenha acompanhado a alucinação mediática dos últimos dias, em que em nome das audiências se finge que é jornalismo o que é mero entretenimento, reparará que o principal elogio à Rainha Isabel II é ter sido testemunha de um século. No Reino Unido, de Churchill e Truss, passando por Attlee, Thatcher ou Blair. No mundo, de Estaline a Putin, de Truman a Biden, de Auriol a Marcon. Viu a história da primeira fila, disse-se. O que teve de fazer para o ver? Viver 96 anos, no que terá algum mérito seu. E ser filha do senhor Alberto Frederico Artur Jorge. Dizem que lidou com algumas destas pessoas. Reuniu e tomou chá com elas. Quem lidou foram os pares destes políticos, fossem eleitos ou ditadores.

