A lição Italiana

Não quero refrear com cinismo o entusiasmo com o governo de salvação nacional de Mário Draghi, que uniu quase todos os partidos italianos. Mas Salvini explicou ao que vem: “Entre estar sentado à mesa a participar na divisão dos 200 mil milhões ou ficar à janela a ver, prefiro estar dentro.” E Luigi Di Maio, do 5 Estrelas, também: “Não estou para ficar a ver os outros a gastar os 200 mil mihões.” Quanto à “salvação nacional”, estamos conversados. Depois do desgaste da pandemia, todos desejam a popularidade da bazuca e alguma gorjeta para a clientela. O Euromilhões já fez o primeiro excêntrico: “Estamos de mãos, pés, coração e cérebro na Europa”, disse um Salvini que ainda na semana passada era eurocético. Tem o primeiro lugar de intenções de voto nas sondagens para segurar.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler