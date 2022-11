Diário da Peste. Alguns idosos saem para a rua de forma ostensiva

Diário da Peste,

14 Abril

Alguns idosos saem para a rua de forma ostensiva.

Há quem fale numa espécie de coragem alucinada.

Um quase suicídio, um para-suicida.

Nos mais velhos na rua, uma lucidez - mas com os olhos maiores do que o corpo.

Uma gula insólita, perigosa. Os velhos querem viver.

“Reino Unido. Chamadas para agência de apoio à vítima de violência doméstica disparam em todo o território”.

Aumentam os crimes na casa, diminuem no exterior.

Uma necessidade de violência que se desloca do interior para o exterior, do exterior para o interior.

Índia prolonga o fechamento em casa por tempo indeterminado.

E Argentina prolonga quarentena até 27 de abril.

Fazer o cálculo: talvez a violência geral do mundo seja uma variável fixa.

Se somarmos os crimes, dentro e fora, obteremos sempre o mesmo resultado.

É uma hipótese. Investigar isso.

Especialista em Homeopatia garante que “estímulo vibracional melhora os sintomas do coronavírus”.

Em quarentena mantenha o número de refeições, mas reduza as porções.

Ou: mantenha as porções, mas reduza as refeições.

No Rio de Janeiro, um militar idoso, um general, andava pela ciclovia com uma pistola na mão.

Tinha interrompido o isolamento em casa. Talvez já não aguentasse.

Estava com um surto, diziam.

Gritava que queria falar com os filhos.

Chegou mais tarde um dos filhos que o acalmou.

Orwell: “O importante não é mantermo-nos vivos, é mantermo-nos humanos.”

Cary Grant e Ingmar Bergman no filme “Notorius” de Hitchcock.

Um beijo de dois minutos, perseguição e suspensão mútua.

Um dos beijos mais longos do cinema.

Alguém comenta essa cena: tens três opções: ou me beijas, ou te beijo, ou nos beijamos.

Uma amiga do México conta que os jovens de classe média e alta fazem corona parties.

18-20 anos.

Mas alguns estão a morrer porque são obesos.

Comemos de forma desequilibrada, diz.

Comemos mal há muitos anos, diz ainda.

Uma entrevista de 2017 ao Papa Francisco.

O mau humor não é exemplo de santidade, afirma o Papa.

E diz: “às vezes pedem-me um exemplo de beleza simples, que ajude as pessoas a serem mais felizes.”

E o Papa levanta dois dedos e murmura: o sorriso e o sentido de humor.

O sorriso, sobretudo quando é gratuito, acrescenta.

“Governador do Rio de Janeiro infetado.”

O número de mortes em Nova Iorque ultrapassa as 10 mil.

Economia mundial vive a pior crise desde a Grande Depressão, avisa o FMI.

A palavra problema vem do grego.

Em grego problema significa promontório.

Uma elevação que entra pelo mar dentro. E também obstáculo.

À volta do problema não há chão, não há sítio para pôr os pés.

Podes discursar ou gritar, mas não te deves mexer.

Mantém-te quieto até encontrares a solução.

A solução é ter terra por baixo dos pés.

Não se cair enquanto se anda.

Eu faço equilíbrio num muro de 15 cm de altura.

A Jeri concorda com a cabeça não sei com quê, e a ferida da Roma melhora.

Eu depois fico parado e espero.

Não cair já é bom, os dias não estão para acelerações.

“Quero fazer uma confissão pessoal”, disse o Papa em 2017. “Todos os dias depois de rezar as orações principais, rezo a oração do mártir Tomás Moro para pedir sentido de humor.

Oração que começa de uma maneira que faz rir, diz o Papa, sorrindo:

“Dá-me Senhor, uma boa digestão.

Mas também algo para digerir”.

“Roger Waters emociona-se a tocar versão de John Prine, músico que a covid-19 vitimou.”

"Tenho saudades tuas, meu irmão", diz Roger Waters.

Rezar para pedir sentido de humor a Deus.

O incêndio perto de Chernobyl está controlado.

China promete não discriminar africanos que vivem no país.

China inicia testes clínicos de duas vacinas em seres humanos.

“Porque é que os países liderados por mulheres parecem responder melhor à crise do coronavírus”, uma reportagem.

Alemanha, Taiwan, Nova Zelândia, etc., como exemplos.

A repetição do amo-te, amo-te, é absurda - diz Barthes.

Mas não é absurda, diz Barthes, porque a linguagem nos apaixonados não é linguagem, é um toque de pele.

Parece que estão a falar, mas estão a tocar.

Nestes dias, isso é evidente.

Sul de Itália. Nápoles: filas enormes de homens pobres.

Uma fila em frente a uma igreja, são recebidos por homens protegidos de alto a baixo e vestidos de branco.

Entregam um saco de comida a cada um.

A igreja nos momentos duros deixa de ser um edifício e sai para o exterior.

Aumenta de comprimento, largura e altura.

Gosto destes versos do Nicanor:

“17 elementos subversivos

foram surpreendidos ontem

nos arredores de La Moneda

transportando laranjas”.

Que o dia nos dê boa digestão, mas também algo para digerir.

