Diário da Peste. Quem lava os pratos

31 de março

Só os médicos se aproximam dos doentes.

Só os padres se aproximam dos mortos.

Duas formas de coragem.

“a electricidade bateu nas coisas resignadas.”, o tal verso de Drummond.

Um médico em Espanha diz: não desejo isto a ninguém.

E começa a chorar.

Em Espanha, há idosos a deambular sem saber para onde ir. Não têm familiares.

Ambulâncias e caixões.

Muito som e depois pouco som.

Na rápida pista de patinagem de Madrid, corpos que não se mexem.

E por vezes um padre.

É o único que se aproxima.

Há um espaço secreto em redor dos mortos que parece impedir que outros humanos dêem um passo para dentro desse círculo.

Mas também há um espaço em redor dos vivos.

Lembro-me do filme de Buñuel, Anjo Exterminador.

1962.

Não há qualquer barreira física.

Mas subitamente um grupo percebe que é incapaz de sair de uma sala.

E que também ninguém consegue entrar.

Sem saberem porquê.

São feitos reféns por um espaço.

O medo aparece rapidamente debaixo dos casacos e dos vestidos.

Assim com todos.

O anjo exterminador é também isso.

Tão anjo que não se vê.

Entrar e sair tornou-se quase decisivo.

As passagens.

Escrever.

Anos obsessivos de escrita em redor de um livro enorme.

Estava a terminar por estes dias quando subitamente a bruta realidade.

Chama-se “A Peste nos Estados Unidos da América”.

Uma sensação estranha.

Daqui a dias ou semanas voltarei a olhar para o livro.

Agora impossível.

O pico do vulcão de Tupungato no Chile: 6570 metros.

Fronteira com a Argentina.

Os índios diziam que dali se via melhor os planetas.

E eles não subiam lá acima quando estavam desesperados com qualquer coisa cá em baixo.

Só subiam quando estavam tranquilos cá em baixo.

Não se deve olhar para as estrelas quando se está sobressaltado.

O sobressalto é uma forma de nuvem à frente da cabeça.

Uma forma de mau tempo.

Pedem-me para falar da crença.

Difícil quando se está sobressaltado.

Difícil quando não se está sobressaltado.

Uma amiga diz-me que vai ao norte porque morreu o pai do melhor amigo.

Tenho mesmo de ir, diz.

Se me pararem tenho uma justificação.

Só vou estar em casa do meu amigo, diz.

Não vai haver funeral, diz.

“Açores. Festas de Santo Cristo não se realizam pela primeira vez em 320 anos.”

Nas prisões ainda não se separaram os mais velhos dos mais novos.

As máscaras não chegam para os rostos que existem.

A bolsa de Xangai não mexe quase nada: 0,11%.

Leio: “idosos espanhóis pedem que não os discriminem nos cuidados intensivos.”

As associações de idosos e de deficientes “pedem à comunidade científica para rever os protocolos e manuais para banir qualquer indício de desigualdade e garantir que sejam absolutamente respeitosos do quadro de direitos humanos”.

Quando um humano não é igual a outro humano.

Quando 1 não é igual a 1.

Colocar num segundo a cabeça noutro sítio. Um, dois.

Nicanor Parra.

Relaxo; lá fora sol - buganvília, uma, limoeiro, um.

Uma é quase igual a um. Um quase igual a uma.

Nicanor Parra.

“O verdadeiro problema da filosofia

É quem lava os pratos

Nada de outro mundo

Deus

a verdade

o passar do tempo

claro que sim

mas primeiro quem leva os pratos”.

É isso.