Diário da Peste: ΠΑΤΕΡΑΣ é pai em grego

ΠΑΤΕΡΑΣ é pai em grego

30 de março

Uma amiga grega envia-me um mail.

ΠΑΤΕΡΑΣ é pai em grego.

Diz ela: na Grécia, “para sairmos, temos que enviar um sms ao número 13033 com o propósito da saída”.

Do género: '4 Athena Spyri endereço.'

Athena Spyri é o nome.

Ela explica-me o que significam os números no início.

Cada número representa um motivo de saída.

Para ir à farmácia ou ao médico. Para comprar bens de primeira necessidade, comida etc. quando a entrega ao domicílio não é possível. 3. Para ir ao banco, para quem o e-banking não é possível. Para ir acudir pessoas com necessidades especiais. Para comparecer a uma cerimónia (funeral, casamento, baptizado) sempre sob restrições. 5. Significa ainda: para pais divorciados ou separados visitarem os filhos. Para exercício físico ao ar livre ou passeio com animal de estimação. Sob restrições, isto é: em redor da casa.

Ontem, a minha amiga grega mandou este sms ao governo grego:

4 Αθηνά Σπύρη Αλκμάνος 12 Αθήνα

O número 4 significa que ela vai sair para ajudar uma pessoa.

4 Αθηνά Σπύρη Αλκμάνος 12 Αθήνα

O número 4, no caso de Athena, é o pai.

O pai está incluído no número 4.

É um número 4 com várias hipóteses lá dentro.

Ela recebeu depois um sms a dar autorização.

Foi este:

METAKINHΣH 4 AΘHNA ΣΠΥΡΗ ΑΛΚΜΑΝΟΣ 12 ΑΘΗΝΑ

Podes visitar o pai, motivo 4 autorizado.

Não é preciso dizer que na Europa as coisas mudaram.

As coisas mudaram sem pedir licença.

A língua grega é visualmente bonita.

Isto:

AΘHNA

É Athena.

As línguas são também posições de letras, desenhos.

Pode uma frase terrível ser visualmente bela.

O perigo de uma outra língua que não entendemos é esse.

Por vezes a beleza faz o mesmo que a poeira e não deixa ver.

“Hungria reforça poderes do primeiro-ministro.”

“Áustria vai obrigar cidadãos a irem de máscara para o supermercado.”

Ainda não ouvi a nova música de Dylan.

Animais, bunkers e icebergs.

Há muita coisa que se pode investigar.

Uma síntese, motivos para sair de casa.

Seis motivos: saúde (1), comida (2), dinheiro (3), compaixão (4), divórcio e filhos noutra casa (5), comparecer a cerimónia (5), passear o cão (6).

Os gregos continuam a ensinar.

Falar rapidamente como se tivesse apenas segundos antes de ficar mudo:

Se não precisas de médico, e não tens fome, se tens dinheiro e não tens ninguém que dependa de ti, se não te divorciaste e não tens filhos do outro lado, se não há casamento ou funeral que te diga respeito e se não tens cão, por que razão sais de casa?

Ainda os postais onde se contam segredos, de Frank Warren:

"Número de vezes que deixei que ele me maltratasse. 3"

Imagino uma mulher que põe traços na parede cada vez que é maltratada.

Centenas de traços, como os presos a contar os dias.

E os traços a certa altura são milhares e começam a unir-se.

E o que eram traços pequenos passam a ser linhas, manchas.

Sujaste a parede toda, diz ele.

Falta, então, o motivo 7.

Sair de casa para fugir de quem está em casa.

É sempre possível melhorar um pouco os gregos. Mas só um pouco.

Mais 812 mortos em Espanha.

66 na Alemanha.

O vírus entra com força no México.

No estado de Nova Iorque já há mil mortos.

Papa Francisco reuniu-se com o presidente de Itália.

Zimbabwe entra em quarentena durante três semanas.

Parques da Disney vão ser fechados.

Um verso de Drummond de Andrade:

“a electricidade bateu nas coisas resignadas.”

Roubaram um quadro de Van Gogh num museu da Holanda.

A polícia em Portugal interrompeu uma missa com onze pessoas.

Olho em volta, as pessoas são agora coisas resignadas.

Fim de tarde, Athena manda-me uma mensagem:

Vou sair, motivo 2.

Eu vou também sair, motivo 6.

Levo a minha cadela Roma ao veterinário.

Vou com um cão e uma frase.

"O Senhor proteja a tua saída e a tua entrada, a partir deste momento e para sempre."

O Senhor proteja a tua saída e a tua entrada.