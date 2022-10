Diário da Peste. Leio que um dos maiores icebergs da história

Diário da Peste

29 de Março



Leio que um dos maiores icebergs da história, “um iceberg plano”, na Antártida, tinha “mais de 31.000 Km2.

“Bastante maior do que a Bélgica”, acrescentam.

Leio que um outro iceberg gigante, uma espécie de ilha com 61 metros de espessura, “levou 17 anos a ser cartografado”.

Começo a estudar o bunker, a história, os tipos de bunker.

Quero também estudar os animais, perceber hábitos e instintos.

No jardim em frente o sol parece fazer convites inaceitáveis.

Como pode a paisagem ser uma armadilha, já sem lobos nem tigres - e nenhum terramoto.

Entrevista ao filósofo espanhol Emilio Lledó no El pais.

Fala desse "perigo que não se ouve".

Ele diz que não se considera um farol da sociedade, mas simplesmente "uma velazinha com pouca cera".

Tem 92 anos.

Desce de casa para comprar o pão.

Vê que algumas conservas já não existem na mercearia próxima.

Em Espanha hoje morreram 838 pessoas.

Pequena vela com pouca cera.

Folheio a lifetime of secrets de frank warren.

Postais com segredos.

"Eu deixei de acreditar em deus desde que te divorciaste do pai".

Fazer uma lista - deixei de acreditar em deus porque.

E outra lista.

Comecei a acreditar em deus porque.

Entrevistar pessoas, tirar conclusões.

Razões médias, razões limite.

Razões loucas.

Largar ou agarrar aquilo que é forte.

O momento em que se larga ou se agarra deus.

Razões para agarrar e razões para largar.

E depois – o tempo entre uma coisa e outra.

Lledó diz: temos de estar atentos para que ninguém se aproveite deste vírus "para estender a indecência.".

As minhas cadelas Roma e Jeri brincam no jardim.

São mesmo os nomes delas.

Nome de cidades.

Roma, a pastora de Berna, e não belga, que parece um urso, tem alguns problemas de saúde.

Tem um ano.

Tem agora um inchaço feio na zona do cotovelo.

Lledó diz "estamos diante do inexperimentado".

Um outro postal secreto:

“A minha mulher ama-me. Depois de 25 anos, finalmente percebi que essa essa é a única razão por que a amo.”

E na linha em baixo:

“Isso não é razão suficiente para ficar e não é razão suficiente para partir”.

“It's not enough reason to stay and not enough reason to leave."

Tudo muito claro.

Um postal com fundo limpo, sem nenhum desenho, as palavras sobressaem.

Em Itália morreram hoje 756 pessoas, em Portugal 19.

Falam de pico e planalto.

“Autoridades iranianas procuram 54 reclusos em fuga”

Alguns humanos continuam a querer o que queriam no século anterior.

“O vírus é muito inteligente”

Um polícia leva os sacos de compras de uma idosa para ela sair mais rapidamente da rua.

Nos dois sacos: legumes do dia, fruta, bolachas, gelatina, chocolate e chocolate.

Não é demais? pergunta o polícia a rir-se.

“Câmara de Lisboa transforma Clube Nacional de Natação em centro de acolhimento para sem-abrigo.”

Imagino uma piscina vazia ocupada agora por pessoas que vieram do ar.

Os homens que vivem no ar estão agora a ocupar as pistas da piscina vazia.

Pista número 1, pista número 2, pista número 3.

França 292 mortos, Grécia apenas 6.

O ar é inimigo da casa, a casa é inimiga do ar. Em 2020.

“Bebé com menos de um ano infetado com o novo coronavírus morre nos EUA.”

Domingo, telefonema ao veterinário.

Não atendeu.

Amanhã é segunda.

Cerimónias de entrada e saída da casa.

Van Gennep, aconselho.

Os judeus ao passarem pela porta de casa tocam "com um dedo da mão direita na mezuzá, caixinha fixada no umbral da porta" onde está um papel ou "faixa de pano, tendo escrito ou bordado o nome sagrado de deus."

Indicações gerais, wikipedia:

“A mezuzá deve ser afixado no umbral direito de cada dependência do lar, sinagoga ou estabelecimento judaico como lembrança do criador.”

Indicações gerais:

“Deve ser posto a sete palmos de altura do chão, apontando para dentro do estabelecimento com a extremidade de cima.”

Depois beijam o dedo e dizem:

"O Senhor proteja a tua saída e a tua entrada, a partir deste momento e para sempre."

Pensar em rituais de entrada e saída.

Botas fora, botas dentro.

Um site de pornografia anuncia novos filmes em que os protagonistas estão de máscaras no rosto.

Um vizinho toca uma harmónica.

Hilda Churchill nasceu em 1911 e morreu em 2020 com Coronavírus.

108 anos.

Música: e a vida vai melhorá, a vida vai melhorá toca no pátio.

A organização mundial de saúde aconselha a fazer exercício e talvez também a dançar.

Como é que se chega com as mãos aos pés sem fazer batota.

Adoptar uma música.

Manu chao foi adoptado como se adopta um cão para afugentar o medo.

A minha janela adoptou manu chao, abro-a para o som entrar.

Me gusta la montaña, me gustas tú.

E há uma nova música de dylan, ainda não ouvi.