Diário da Peste. NASA cancela pesquisas na lua

Diário da Peste

23 de Março de 2020

NASA cancela pesquisas na lua.

Matteo come uma garfada de pasta junto à janela que dá para a rua Vittorio De Sica.

Sica foi o cineasta de “Ladrões de bicicletas”.

Na Lombardia uma mulher grita pelo nome de Paolo.

Um doente num hospital de Lombardia vê o rosto da mulher e do irmão num ipad bem levantado no ar pelas luvas brancas do médico.

O hotel Marriott é transformado num hospital de campanha.

Quartos de luxo são agora quartos para dez pessoas.

O espaço todo usado, distribuído entre máquinas, doentes e médicos.

Uma nova agricultura urgente semeia doentes e ventiladores.

O presidente da Associação dos reformados diz para as gerações jovens não se esquecerem deles neste momento.

Para não se esquecerem dos pais e dos avós.

Uma menina ao meu lado chora.

Um ministro fala sobre medidas - peso e fita métrica para o que não vê.

Andreotti, sessenta anos, de máscara na cara, passeia um cão muito pequeno com uma correia longa.

186 mortos em França.

A minha cadela pastora belga chama-se Roma.

Roma está intacta e viva; e balança a cauda.

Ela levanta-se, parece um urso preto.

Dou um abraço a Roma.

Roma não chora, mas não está contente.

Digo-lhe: Roma não chora.

Termómetro, temperatura 37,2.

Um jogo de bolsa individual.

Sobe, desce. A temperatura.

Dizem que as valas dos mortos no Irão podem ser vistas do espaço.

A muralha da china, as valas comuns.

Depende das alturas.

A que altura tens coragem para subir e ver.

37,3 de temperatura.

Temperatura de cada país, temperatura biológica e não exterior.

O humano 2 está com febre altíssima.

O humano 3 joga na consola o jogo mais antigo: bater bolas contra a parede.

Os jogos desportivos suspensos.

Há um placard macabro que anuncia um único número que já não tem adversário.

Um único número por país.

Irão: 127.

Roma tem sede, ponho água na malga.

A mão treme, a pata não.

O fim do mundo sempre foi anunciado em forma de estatística.

Karl Pearson em 1901 “fundou o jornal Biometrika”.

O século começa quando é necessário tirar a medida das coisas.

Medir as verticais, as horizontais, o tamanho dos pés, do nariz, do coração.

Os grandes números encostam-se ao início dos séculos.

Martha diz que a avó está bem, mas que mal desliga o telefone começa a chorar.

Em 2020 começa outro século.

Martha diz que consegue ouvir a avó chorar mesmo depois dela desligar o telefone.

Isso não é possível, digo.

Isso é possível, diz.

Notícias com dois dias:

“Economia italiana com forte queda no primeiro semestre”

“África com mais de 900 casos em 38 países e territórios”

“Quatro farmácias fechadas devido a infeção de profissionais”

Diretor geral da OMS avisa jovens: "Não são invencíveis" e podem" passar semanas num hospital ou até morrer".

Giotto tem vinte anos e pára quando ouve isto.

Imagino no altifalante a frase repetida vezes sem conta: não és invencível.

“Estados Unidos cancelam emissões de vistos de entrada”

Nas cidades italianas, altifalantes onde se escuta: não és invencível.

Céline conta que, no meio dos bombardeamentos a Berlim, uma mulher louca gritava, ao ouvido das pessoas que passavam, o som da bomba, bruuummmm.

O som de uma coisa que mata sem fazer barulho.

“Standard & Poor’s desce ‘rating’ da TAP”

“Autoridades de Jacarta declaram estado de emergência.”

O som de um vírus.

“Transportes públicos de São Paulo podem ser vedados a maiores de 60 anos em hora de ponta”.

462 mortos em Espanha.

Roma bebe água na tigela, parece estar sedenta ou então está a transformar-se num camelo: bebe para os futuros dias difíceis.

Os fins do século e os grandes números.

As catástrofes têm a ver com estatística e não com a pessoa que está ao teu lado a ver a estatística.

“Sinto falta de tv”, diz uma personagem de Forster Wallace.

“Aprendeste a ir embora” diz outra personagem de Wallace.

601 mortos em Itália.

Dizem que até as mais pequenas partículas, como os vírus, os átomos etc. fazem som, emitem som quando batem nas coisas.

O som do vírus.

Imaginar especialistas na rua a detectar o som do vírus.

Uma forma de o matar, primeiro: saber a sua música.

601, 601, 601 os mortos nas últimas 24 horas em Itália.

Olho pela janela, tudo vazio: em cima, em baixo, ao longe.

Um verso de Neruda.

“Andando por um caminho/ encontrei o ar”.

Uma mulher italiana diz que a europa abandonou a Itália.

Desligo a televisão.