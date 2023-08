Loading...

Vídeo Bordalo II: “O Papa Francisco é a cara de uma instituição que está podre, com inúmeros problemas por resolver e uma história assustadora”

Em entrevista ao Expresso, Artur Bordalo, mais conhecido pela assinatura artística Bordalo II, explica os motivos que o levaram a fazer o longo tapete com notas de 500 euros que desenrolou nas escadas do altar-palco do Parque Tejo, onde o Papa Francisco irá ser recebido por milhares de jovens que participam na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. O artista plástico sente que com esta obra deu “voz a muita gente que se sente indignada” com este evento e não teme vir a ser prejudicado. “Os artistas têm de deixar de ser cobardes e expressar a sua opinião. Temos de estar presentes na mudança e falar das coisas que são importantes”, diz