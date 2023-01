Hidratação pode retardar envelhecimento e prevenir doenças crónicas

Adultos que se mantêm bem hidratados parecem ser mais saudáveis, desenvolvem menos doenças crónicas – como patologias cardíacas e pulmonares – e vivem mais tempo do que aqueles que não ingerem um nível suficiente de líquidos, demonstra um estudo dos Institutos Nacionais da Saúde dos Estados Unidos (NIH) divulgado esta semana.

Através dos dados de 11.255 adultos, recolhidos ao longo de 30 anos, a equipa de investigação analisou a ligação entre os níveis de sódio no sangue e vários indicadores de saúde – os níveis sobem quando a ingestão de líquidos desce. A análise demonstra que indivíduos com níveis superiores ao normal são mais propensos a desenvolver condições crónicas, apresentam sinais de envelhecimento biológico avançado face aos que têm níveis médios e têm maior probabilidade de morrer mais precocemente.

Pessoas com níveis acima de 142 miliequivalentes por litro tinham uma probabilidade aumentada entre 10 a 15% de serem biologicamente mais velhas do que a idade cronológica, em comparação com os participantes no intervalo entre 137 e 142, enquanto acima de 144 associava-se um aumento de 50%.

Por outro lado, níveis entre os 144,5 e os 146 ligaram-se a um aumento de 21% do risco de morte prematura, comparando com o intervalo de 137 a 142. Valores acima de 142 tiveram um risco associado até 64% maior de desenvolver doenças como insuficiência cardíaca e doença arterial periférica, tal como doenças pulmonares crónicas, diabetes e demência.

“Os resultados sugerem que uma hidratação adequada pode retardar o envelhecimento e prolongar uma vida sem doenças”, indica, em comunicado, Natalia Dmitrieva, investigadora do Instituto Nacional do Coração, Pulmões e Sangue (NHLBI) norte-americano, que liderou o estudo – publicado na revista científica eBioMedicine, do grupo The Lancet.

O primeiro acompanhamento dos participantes decorreu quando tinham 50 anos e os seguintes entre os 70 e os 90 anos. A relação entre os níveis de sódio e o envelhecimento biológico foi avaliada através de 15 fatores, como o colesterol ou a pressão arterial.

Para uma boa hidratação, além de beber água, é também importante o consumo de frutas e vegetais. A equipa refere que “mais de metade” da população mundial não bebe as quantidades recomendadas de líquidos, que podem variar, daí a relevância da orientação médica. “O objetivo é assegurar que os pacientes estejam a ingerir líquidos suficientes, enquanto avaliam fatores, como medicamentos, que podem levar à perda de líquidos”, explica Manfred Boehm, outro dos autores do estudo.

“A diminuição do teor de água corporal é o fator mais comum que aumenta o sódio sérico, razão pela qual os resultados sugerem que permanecer bem hidratado pode retardar o processo de envelhecimento e prevenir ou retardar doenças crónicas”, conclui Dmitrieva.

Com o aumento da longevidade e o aparecimento de doenças ao longo do tempo, “encontrar mecanismos e implementar medidas preventivas que possam retardar o processo de envelhecimento tornou-se um novo desafio para a investigação biomédica e saúde pública”, lê-se ainda no estudo.