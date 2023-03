Boris Johnson não convence comité parlamentar da sua inocência no escândalo das festas ilegais e pode perder lugar de deputado

Boris Johnson terá treinado longamente com assessores para não perder a compostura durante o interrogatório de três horas a que se sujeitou esta quarta-feira perante o Comité de Privilégios da Câmara dos Comuns. Em vão. Quando o deputado Bernard Jenkin, seu companheiro no Partido Conservador, sugeriu que o antigo primeiro-ministro não se aconselhou devidamente antes de ter afirmado ao Parlamento que não houvera festas na sua residência durante os confinamentos ditados pela pandemia (o que hoje se sabe ser falso, pois houve-as e ele frequentou pelo menos cincos), Johnson levantou a voz: “É um disparate completo”. “Perguntei às pessoas relevantes. Eram pessoas importantes. Tinham trabalhado muito”, assegurou o ex-governante (2019-22). Johnson, que jurou “de mão no coração” não ter mentido à Câmara dos Comuns, repetiu várias vezes ter seguido a informação dada por assessores e que, se esta era errada, ele não estava ciente disso. Esta linha tem sido minada pela afirmação de vários responsáveis do seu então gabinete de que não lhe deram qualquer segurança de que não houvera violação de regras sanitárias. Simon Case, à época secretário do Governo, negou tê-lo feito. O então diretor de Comunicações Jack Doyle, demarcou-se da afirmação de Johnson de que lhe fora dito “repetidas vezes que não houve incumprimento de regras”. “É difícil dizer uma coisa dessas”, rematou.

A agravar o caso de Johnson, o comité apurou que este abdicara de dizer, num debate parlamentar, que seguira sempre as diretrizes, após aviso do seu secretário particular. Johnson admite que distanciamento não foi perfeito nem rígido Os sete deputados que avaliarão o seu comportamento — quatro conservadores, dois trabalhistas e um nacionalista escocês — demorarão algumas semanas a emitir o seu veredicto. Se decretarem que enganou o Parlamento deliberadamente ou por irresponsabilidade, pode ser suspenso e, no limite, o lugar de deputado por Uxbridge e Ruislip Sul (Grande Londres) ir a votos mais cedo do que o previsto. A trabalhista Harriet Harman, que preside ao comité, considerou a defesa de Johnson “fraca”, afirmando que este se satisfez com garantias pouco sólidas dos seus adidos. As conclusões do comité serão submetidas a votação por todos os 650 deputados, tendo o primeiro-ministro Rishi Sunak assegurado que os conservadores terão liberdade de voto. Embora reconhecendo que o distanciamento social não foi “perfeito” nem “rigidamente cumprido” em Downing Street, o antigo chefe de Governo — acompanhado de um assessor jurídico e de apoiantes políticos como o ex-ministro Jacob Rees-Mogg — assegurou que os encontros polémicos foram reuniões de trabalho “essenciais”, até as despedidas festivas de funcionários que mudaram de posto, com consumo de bebidas alcoólicas, aperitivos e ambiente de diversão. Até a sua festa de anos de 20 de junho de 2020, pela qual foram multados tanto o próprio como Sunak, então ministro das Finanças (duas de 126 penalidades emitidas), era “razoavelmente necessária para fins de trabalho”, sustentou Johnson, acrescentando que ambos ficaram surpreendidos pelo castigo imposto pela polícia. A seu ver, o pessoal da residência oficial não podia ter “uma cerca elétrica invisível em seu redor”.

ADRIAN DENNIS/Getty Images

As revelações sobre festas no n.º 10 de Downing Street e noutros edifícios do Executivo surgiram em 2021 e causaram escândalo, pois os governantes não seguiam as regras que impunham ao povo. Na altura Doyle, o diretor de comunicações, terá recomendado a um colega: “Sê robusto e eles acabam por se aborrecer”. Circular a 100 à hora, mas dizer que não Jenkin espantou-se por ouvir Johnson considerar normal aconselhar-se apenas com conselheiros políticos e de comunicação antes de falar ao Parlamento sobre as festas. “Se me acusassem de violar a lei e tivesse de falar sob compromissos ao Parlamento, quereria aconselhar-me com um advogado”, disse o deputado, para fúria do seu antigo chefe. Havendo “a mais fina centelha de dúvida”, insistiu, esses pareceres seriam indispensáveis. Foi aí que Johnson levantou a voz, irritado. “Perguntei às pessoas relevantes. Eram pessoas importantes. Trabalhavam muito.” Jenkin assegurou que o comité não concordava com essa avaliação e com a interpretação que o antigo primeiro-ministro fez das diretrizes do seu próprio Governo. “As orientações não diziam que se podia fazer festas de agradecimento com tantas pessoas na sala quantas se quisesse.” Harman recorreu a uma imagem: “Se eu circulasse a 100 milhas à hora e visse o velocímetro a dizer 100 milhas à hora, não seria estranho eu dizer: ‘Asseguraram-me que não’”. Johnson não quis comprometer-se a aceitar o que o comité decidir. “Esperarei para ver como atuam com os indícios que têm. Estudarei as conclusões que tirarem dos indícios. Creio que se estudarem estes indícios de forma imparcial, chegarão à conclusão que indiquei.” E quando se despediu, no fim da sessão, dizendo ter “gostado muito” da conversa, alguém que estava na sala não foi capaz de conter uma gargalhada.