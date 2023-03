Primeira cimeira em cinco anos: Sunak e Macron tentam dissipar o nevoeiro no canal. Há novas medidas contra barcos de migrantes

Ainda dentro do Eurostar, o comboio que faz a ligação direta entre Reino Unido e França por baixo do Canal da Mancha, Rishi Sunak já usava a palavra “amigo” para se referir a Emmanuel Macron, com quem iria reunir-se dali a algumas horas. O primeiro-ministro britânico herdou a tarefa de pôr um fim à desconfiança mútua que imperou durante o mandato de Boris Johnson e, a julgar pelas fotos do encontro com o Presidente francês, o dossiê da afinidade parece estar mais ou menos resolvido.

Cheios de sorrisos e inclinações de torso para dizerem coisas ao ouvido um do outro, Sunak e Emmanuel Macron falaram durante uma hora, sem mais ninguém na sala. O rearranjo do protocolo não estava planeado, segundo a imprensa britânica. “Foi uma reunião calorosa e produtiva, discutiram a próxima partida do torneio das Seis Nações [de râguebi] e trocaram camisolas autografadas. Concordaram que é preciso colaborar mais numa série de questões, incluindo defesa, segurança energética e imigração ilegal”, disse um porta-voz de Sunak aos jornalistas reunidos em Paris.