Vox estendeu a passadeira a Feijóo, mas nacionalistas bascos interromperam sonho do PP. Estará Sánchez mais perto do xeque-mate?

“Muito pouco dura a alegria em casa do pobre”, diz um ditado espanhol muito utilizado. Essa sentença teve de ser aplicada com todo o seu dramatismo nas sedes do Partido Popular (PP, centro-direita), vencedor em votos e em assentos parlamentares das eleições legislativas celebradas no passado dia 23 de julho. Em poucas horas, a ilusão suscitada por uma decisão inesperada do Vox, o partido de extrema-direita que forma o bloco político conservador juntamente com as hostes do PP, somou mais uma deceção àquelas que já carrega às suas costas o líder popular, Alberto Núñez Feijóo, para o qual é cada vez mais difícil chegar ao topo do Governo da nação.