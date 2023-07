A “situação endiabrada” de Feijóo: a carta a Sánchez, a vontade de “marcar a narrativa” e a necessidade de travar “uma crise interna no PP”

PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP/Getty Images

O líder dos populares escreveu uma carta ao secretário-geral do PSOE, apelando a um entendimento capaz de evitar a “ingovernabilidade” e o “bloqueio”. O primeiro-ministro em exercício não tardou a mostrar-se “encantado” de se reunir com Feijóo, mas só depois do sinal do Rei. Apesar de ter vencido as eleições e até ter conseguido ‘roubar’ um mandato ao PSOE na emigração, o PP não reúne os apoios necessários para formar governo. Mas Sánchez também ficou com a vida mais difícil e já não lhe basta a abstenção do partido de Puigdemont