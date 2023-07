Formar Governo em Espanha vai ser difícil depois da vitória pírrica do PP de Núñez Feijóo sobre o sobrevivente Pedro Sánchez

Não houve vitória esmagadora do Partido Popular (PP, centro-direita) nem derrota cataclísmica do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE, centro-esquerda). Os resultados das legislativas antecipadas realizadas em Espanha este domingo, a meio de uma vaga de calor generalizada e com meio país de férias, não permitem indicar quem governará, mas desmentem as notícias de morte política do primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez. Não sucumbiu à campanha duríssima do seu adversário conservador, Alberto Núñez Feijóo, com o mote genérico de “derrubar Sánchez e revogar o sanchismo”.

Com praticamente todos os votos contados, o PP vence as eleições com 33% e 136 lugares no Congresso dos Deputados, mais 47 do que obtivera em 2019. Os socialistas ficam com 31,7% dos votos e 122 deputados, mais dois do que na legislatura cessante.