Submarino Titan: seis perguntas e respostas sobre a investigação à “implosão catastrófica”

A confirmação surgiu ao início da noite de quinta-feira: as cinco pessoas a bordo do Titan, submarino desaparecido no oceano Atlântico durante uma viagem aos destroços do Titanic que começou no domingo, morreram na sequência do que terá sido uma “implosão catastrófica” do veículo da empresa OceanGate.

Mas as questões sobre o que poderá justificar o que aconteceu ao submarino – que perdeu a comunicação uma hora e 45 minutos depois do início da viagem, a mais de 3000 metros de profundidade – permanecem e é certo que a investigação que se segue será complexa.

Que destroços foram encontrados?

Após mais de quatro dias de buscas com recurso a meios aéreos e navais, um veículo operado remotamente descobriu destroços do Titan, a aproximadamente 490 metros da proa do Titanic – que se encontra a 3800 metros de profundidade, depois de se ter afundado, em 1912. Os cinco fragmentos encontrados incluem o cone da cauda da embarcação e duas secções do casco de pressão.

Para que as autoridades possam apurar o que aconteceu, será fundamental recolher a maior quantidade possível de destroços, incluindo pedaços da fibra de carbono de que era feita parte da embarcação – que continha também aço com titânio e pesava cerca de dez toneladas.