Destroços encontrados reduzem esperança de salvar o Titan: acidente não vai travar futuras descidas às profundezas

Há quatro dias que se procura incessantemente o rasto do “Titan”, com cinco pessoas a bordo, que desapareceu no Atlântico durante uma viagem aos restos do “Titanic”. Deixou de dar sinais de vida a mais de três mil metros de profundidade. A expedição começou no domingo e a comunicação perdeu-se 1h45 depois do seu início. Nesta quinta-feira foi encontrada uma zona do mar com destroços perto do local onde se encontra o Titanic, e os peritos da Guarda Costeira dos Estados Unidos estão a avaliar.

A operação desencadeada pelos Estados Unidos e o Canadá decorre desde segunda-feira, sem resultados. Foram detetados ruídos subaquáticos terça e quarta-feira, de origem desconhecida. A análise foi “inconclusiva”, afirmou Jamie Frederick, da Guarda Costeira dos Estados Unidos.