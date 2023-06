Submarino Titan: o que se sabe sobre os cinco tripulantes e a empresa que faz a expedição aos destroços do Titanic

O submersível Titan está desaparecido desde domingo com cinco homens a bordo e o oxigénio já se deve ter esgotado. O objetivo da expedição era ver os destroços do Titanic. Eis o que se sabe sobre a empresa, OceanGate, e os cinco homens que partiram numa expedição turística com o custo unitário de 250 mil dólares (cerca de 230 mil euros). A OceanGate Expeditions, empresa privada que opera o submersível, surgiu em 2009, com o objetivo de realizar expedições subaquáticas, quer turísticas quer científicas. Segundo o The Washington Post, para realizar a viagem até aos destroços do Titanic é preciso ter mais de 17 anos. No caso do Titan, o submarino que realiza esta viagem, cabem até cinco pessoas lá dentro e não é, segundo o correspondente da CBS David Pogue, “muito maior que uma minicaravana”. É feito de fibra de carbono e titânio e pesa cerca de 10 toneladas. O aparelho, operado através de um comando semelhante aos utilizados para jogar videojogos, está desaparecido desde 18 de junho. Nesta expedição,de acordo com o The Washington Post, o Titan estava ​​associado ao navio de investigação canadiano Polar Prince.







A viagem deveria durar, na totalidade (viagem no navio, depois no submersível, e volta ao porto de origem), oito dias, partindo da costa do Canadá, em Newfoundland. De acordo com o site da empresa, a primeira expedição foi realizada em 2021. Mas este não era o único serviço da OceanGate. Na primavera do próximo ano, por exemplo, estava agendada uma expedição de três dias às “águas profundas do Arquipélago dos Açores, em Portugal”. Contudo, esta informação já não está disponível no website.



Quem está a bordo? O submersível tinha capacidade para cinco pessoas: o piloto e quatro passageiros. Segundo a empresa, a embarcação era pilotada pelo diretor executivo da OceanGate, Stockton Rush. Os passageiros, de acordo com a CBS News, eram um empresário inglês, um comandante reformado da marinha francesa, um empresário britânico-paquistanês e o seu filho de 19 anos. Tirando o jovem de 19 anos, todos tinham mais de 58 anos. Quem é o piloto, Stockton Rush? O piloto é licenciado em engenharia aeroespacial pela Universidade de Princeton (1984) e tem um MBA da UC-Berkeley Haas School of Business. De acordo com o site da própria empresa, Stockton Rush obteve a licença de piloto aos 19 anos no United Airlines Jet Training Institute. Tem 61 anos. Em dezembro, Rush disse à CBS Sunday Morning que acreditava que mergulhar no seu submersível não era perigoso, mas que tinha medo que acontecesse algo que o impedisse de regressar à superfície. A sua mulher é trineta de Isidor e de Isa Straus, vítimas do naufrágio do Titanic, em 1912. Quem é Hamish Harding? Harding tem 58 anos e é um piloto britânico e empresário da aviação. Há quatro dias escreveu na rede social Instagram que ia participar na expedição. “Devido ao pior inverno em Newfoundland em 40 anos, esta missão é provavelmente a primeira e única missão tripulada ao Titanic em 2023.”