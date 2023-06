Submarino desaparecido: cinco perguntas e respostas para tentar perceber o que aconteceu e os contornos de uma operação “muito complexa”

Um submarino desapareceu no oceano Atlântico, com cinco pessoas a bordo, durante uma viagem aos destroços do Titanic – a comunicação perdeu-se uma hora e 45 minutos depois do início da viagem, no domingo, quando se encontrava a 3000 metros de profundidade.

A operação para localizar o veículo da empresa OceanGate Expeditions, que organiza este tipo de viagens turísticas, está a ser desenvolvida pelas autoridades dos Estados Unidos e do Canadá desde segunda-feira. Até ao momento, os esforços “não produziram quaisquer resultados”, disse nesta terça-feira Jamie Frederick, capitão da Guarda Costeira dos Estados Unidos.